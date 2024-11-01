İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.

Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

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Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

GAZZE'DEKİ AVDE HASTANESİNE 14 CENAZE GETİRİLDİ Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef alan hava saldırıları sonrası hastaneye 14 ölü, 21'i ağır 69 yaralı getirildiğini duyurdu. Hastane yönetiminden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalamasının ardından sabah saatlerinden bu yana hastaneye 14 Filistinlinin naaşı ile 21'i ağır olmak üzere 69 yaralı getirildiği kaydedildi. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini aktardı.