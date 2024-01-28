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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

        İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:51
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        Gazze'de can kaybı 26 bini geçti!
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

        Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

        Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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