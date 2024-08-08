İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü | Dış Haberler

İsrail'in Gazze'de iki okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi öldü | Dış Haberler

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı iki okulu bombaladığı belirtildi.

Bombardımanda aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki okulun bombalanması sonrası hastaneye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı getirildi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki "Abdulfettah Hamud" ve "Ez-Zehra" okullarına saldırı düzenlediğini kabul etti. İsrail ordusu, söz konusu okulların Hamas tarafından "saklanma alanı" olarak kullanıldığını iddia etti. 5 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinde Filistinli "Ahmed" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından vurulması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun saldırısına hedef olan evde büyük hasar meydana geldi.