İsrail'in Gazze'de evlerine saldırı düzenlediği Filistinli aile ölümden döndü

AA

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Hacer ed-Dik beldesinde yaşayan Muhammed en-Nesr (24) ve teyzesinin (70) hayatı yarın gerçekleşecek düğününün hazırlıkları için evden çıkmaları sayesinde kurtuldu.

Evden ayrılmalarından birkaç saat sonra İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, ailenin evine isabet etti.

AA muhabirine konuşan Muhammed en-Nesr, kendisi ile teyzesinin mucize şekilde ölümden kurtulduğunu belirtti.

"Yarın yapılacak olan düğünümün hazırlıklarını tamamlamak için evinde kaldığım teyzem ile dışarı çıktık." diyen Nesr, birkaç saatle ölümden döndüklerini ifade etti.

İsrail'den atılan bir top mermisinin, evde büyük hasara yol açtığını, geriye kalanının çöktüğünü ve yaşanmaz hale geldiğini aktaran Nesr, "Evlenince eşiyle birlikte, teyzesinin evinde kalmayı planladığını ancak bu durumda bir ev kiralamak zorunda kalabileceğini" kaydetti.

İsrail'in "top mermisinin kazara evin üzerine düştüğü" iddiasını eleştiren Nesr, "İsrail, bu sınır bölgesini devamlı olarak denetliyor ve dolayısıyla bu noktada bir evin varlığından haberdardı." dedi.

Nesr, "Bölge sakinleri emniyetlerinden endişe ediyor çünkü bu olay tekrarlanabilir ve başka bir top mermisi başka bir eve düşebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyon faaliyet kapasitesini yükseltmek için eğitim amaçlı top atışı gerçekleştirildiği ve Gazze Şeridi yönünde maksatsız bir atış yapıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, olayın incelendiği belirtilmişti.