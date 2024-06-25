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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda Heniyye'nin kız kardeşi ile 9 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda Heniyye'nin kız kardeşi ile 9 kişi öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:29
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        İsrail saldırısında Hamas şefinin kız kardeşi öldü
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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Şatı Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

        Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye
        Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye

        Gazze kentindeki Muammedani Hastanesi kaynakları da Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin ölenler arasında olduğunu aktardı.

        İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

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