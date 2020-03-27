İsrail'in en büyük muhalefet ittifakı istifalarla beraber fiilen dağıldı

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın meclis başkanlığına seçilmesinin ardından, ittifakın iki önemli ismi Yair Lapid ile Moshe Yalon da istifa etti.
Kanal13 televizyonuna göre, Mavi-Beyaz İttifakı'nın önemli isimleri Lapid ile Yalon düzenlediği basın toplantısında ittifaktan istifa ettiklerini duyurdu.
Lapid yaptığı açıklamada, Gantz'ı Mavi-Beyaz İttifakı'nı dağıtmakla suçlayarak, "Bu durum hayal kırıklığına yol açmıştır." dedi.
Ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) işaret eden Lapid, koronavirüsün neden olduğu krizin ilkelerden vazgeçme fırsatı olmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Gantz, herhangi bir mücadele sergilemeden teslim oldu ve Netanyahu liderliğindeki bir hükümete sürüklendi. Bir birlik veya bir acil durum hükümeti değil, bilakis bir Netanyahu hükümeti kuracaklar. Gantz çok açık bir şekilde aşırı sağcı bir bloka katılmıştır."
Lapid, Gantz'ın kendilerine oy verenlere ihanet ettiğini savunarak, "Sen onların oylarını çaldın ve Netanyahu’ya bir hediye olarak sundun." ifadesini kullandı.
Öte yandan Yalon ise yaptığı açıklamada, Netanyahu ile Gantz'ı koronavirüs krizini siyasi amaçları doğrultusunda istismar etmekle suçlayarak, "Uzun zamandır ülkeyi doğru sürecine evirecek alternatif bir hükümet kurmak için mücadele ediyorduk." dedi.
Yalon, Lapid ile birlikte yeni bir parti kuracaklarını belirtti.
İsrail basınına göre, Yalon ve Lapid'in kuracağı parti, muhalefetin başını çekmeye aday olacak.
Mavi-Beyaz İttifakı'nın en önemli iki ismi Lapid ve Yalon, ittifakın lideri Gantz'ın meclis başkanı adaylığına sert tepki göstermişti.
İsrail'de Yuli-Yoel Edelstein'in dün istifasıyla boşalan Meclis Başkanlığına, akşam saatlerinde düzenlenen oylamaya Mavi-Beyaz İttifakı'nın eski lideri Gantz seçilmişti.
- Gantz, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılacak
Partisinden gelen itirazlara rağmen Gantz'ın Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı fiilen dağılmış oldu.
Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtildi.
Haberlerde, kurulacak hükümette Gantz'ın Meclis Başkanlığını bırakarak Dışişleri Bakanı olacağı, 2021'de de Netanyahu'nun yerine başbakanlık koltuğuna oturacağı dile getirildi.
İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli Meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamlarken, Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz ise 33 vekil çıkarmıştı.
Likud'un başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamış ve 58 milletvekilinde kalmıştı.
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