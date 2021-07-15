İsrail'in 'Demir Kubbe'si yanlışlıkla kendi savaş uçağına zarar verdi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, 10-21 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nden ateşlenen füzelerden birini hedef almak amacıyla fırlatılan önleyici füze, yönünü menziline giren bir İsrail F-15 uçağına doğru değiştirdi.
Önleyici füzenin uçağın gövdesine ulaşmasına saniyeler kala Demir Kubbe tarafından imha edildiği ancak şarapnel parçalarının uçağa isabet ettiği kaydedildi. Haberde, uçağın mürettebatının hiçbir zarara uğramadan iniş yaptığı ifade edildi.
İsrail ordusunun, söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattığı aktarıldı. Bu, Demir Kubbe'nin Gazze'deki son savaş sırasında İsrail hedeflerini vurduğu ilk olay değil.
İsrail ordu radyosunun 25 Mayıs'ta verdiği haberde, İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü belirtilmişti.
İsrail ordusuna göre ise Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.
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