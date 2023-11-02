İsrail'in Bureyc Mülteci Kampını bombalaması sonucu 15 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in birçok evin bulunduğu yerleşim alanına saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Bureyc Kampı'ndaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu 15 cansız bedene ulaştığını kaydeden Basal, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

Basal, evlerin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu, ekiplerin onları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Bureyc Kampı'ndaki evleri yerle bir etti. Bölge sakinleri, hasarın çok büyük olduğunu ifade ediyor.