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        Haberler Dünya İsrail'in bombardımanında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

        İsrail'in bombardımanında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:18
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        İsrail'in saldırılarında Fransız bakanlık çalışanı öldü
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        İsrail'in, Gazze'nin güneyinde bir konuta yönelik bombardımanı sonucu ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanının, yaşamını yitirdiği bildirildi.

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        Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu bakanlık çalışanının ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

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        Yaralı Fransız çalışanın, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edildi.

        Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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