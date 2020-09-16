İsrail'in BAE ve Bahreyn'le imzaladığı normalleşme anlaşması Gazze'de protesto edildi

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Protestolar sırasında İsrail bayrakları ve normalleşme anlaşmasını temsil eden tabutlar ateşe verildi.
Hamas yöneticilerinden Halid el-Batş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen bu protestonun amacının Arap ülkelerinin korkunç davranışını, her türlü normalleşme sürecini ve İsrail'i tanımayı reddettiklerini vurgulamak olduğunu söyledi.
Filistin halkının sabitelerine, ilkelerine, geri dönüş hakkına ve bu haklarından vazgeçmemeye sımsıkı tutunacağının altını çizen Batş, bunun yolunun ise birlik ve direnişten geçtiğini dile getirdi.
"Filistin ve Kudüs, pazarlık konusu veya Siyonist işgalcilere satılık değildir." diyen Batş, normalleşme anlaşmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülke içinde düştüğü krizden kurtarmak ve Siyonist lobinin seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemesini sağlamak için yapıldığını ifade etti.
Bazı Arapların Netanyahu ve Trump'ı desteklemek istediğini kaydeden Batş, bunun Filistin halkının Filistin'deki hakları üzerinden gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.
- Fetih yöneticisinden normalleşmeye karşı "birlik" vurgusu
Öte yandan Fetih Hareketi yöneticilerinden Munzir el-Hayik de normalleşme anlaşmasının Filistin halkının kalbine ve Arap Barış Girişimi'ne saplanan bir hançer olduğunu söyledi.
Filistin halkının, normalleşmeyi ve koltukların korunması karşılığında koşar adımlarla "barışa" yönelmeyi reddettiğini vurgulayan Hayik, normalleşmeye karşı birlik olduklarını, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün geride kaldığını ve Filistin halkının her türlü tasfiye planına karşı koymak için ulusal birliğin arkasında duracağını kaydetti.
- Trump, normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in ana taraf olduğu bir ittifak kurmaya çalışıyor
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen gösteri sırasında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin, normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in ana taraf olduğu bir ittifak kurarak, kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalıştığını belirtti.
İsrail'e karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini kaydeden Ebu Zarife, İsrail'in Filistin topraklarını terk etmekten başka bir seçeceği olmadığını ifade etti.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.
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