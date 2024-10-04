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        Haberler Dünya İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 11'e çıktı | Dış Haberler

        İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 11'e çıktı

        İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 11 kişinin öldüğü, 9 bin 535 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:54
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        Lübnan'da acı bilanço
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        Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 153 hava saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde hazırlanan 931 barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 172 bin 100 kişiye yükseldiği aktarıldı.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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