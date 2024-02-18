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        Haberler Dünya İsrail'in 135 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı

        İsrail'in 135 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı

        7 Ekim'den bu yana süren İsrail-Hamas çatışmalarında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 985'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:20
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        Gazze'de can kaybı 29 bine yaklaştı
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 28 bin 985'e yükseldi.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

        İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e yükseldiğini kaydetti.

        Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.

        Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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