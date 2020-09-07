İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE, Londra'da protesto edildi

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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktığı Old Bailey Mahkeme binası önündeki protestoda, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'i "şeytan" gibi gösteren şişme bir balon kullanıldı.

Balonun üzerinde kanı simgeleyen kırmızı lekeler bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması çağrısı yapıldı.

Protestocular, "İşgale hayır, normalleşmeye hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Geçen ay BAE ve İsrail, ABD'nin ara buluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.