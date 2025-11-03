Habertürk
        "İsrail ile müzakereden başka seçenek yok" | Dış Haberler

        "İsrail ile müzakereden başka seçenek yok"

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka bir seçeneği olmadığını ifade ederken "Dünyadaki tüm savaşların sonu müzakeredir. Müzakere dostla değil, rakip veya düşmanla yapılır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:11
        "İsrail ile müzakereden başka seçenek yok"
        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, diyalog ve diplomasinin ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail ile müzakereden başka seçeneği bulunmadığını vurguladı.

        Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bazı heyet temsilcilerini kabul etti.

        Avn burada yaptığı konuşmada, hükümetin göreve geldiği günden bu yana temel reformları hayata geçirmek için çalıştığını dile getirerek, "Ekonomik göstergeler son derece olumlu. Bu yılın sonunda büyümenin yüzde 5'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

        Bölgesel ilişkiler konusuna da değinen Avn, Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine olumlu yaklaştığını vurgulayarak, iki ülke arasında sınır belirleme ve Suriyeli mültecilerin dönüşü için ortak komitelerin kurulması konusunda "ciddi niyetlerin" olduğuna işaret etti.

        İsrail ile müzakereler konunda ise Avn, diyalog ve diplomasinin ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunun altını çizerek, "Lübnan'ın müzakereden başka seçeneği yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Avn, "Dünyadaki tüm savaşların sonu müzakeredir. Müzakere dostla değil, rakip veya düşmanla yapılır." ifadelerini kullandı.

        Ateşkes anlaşması

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

