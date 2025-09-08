Habertürk
        İsrail ile Hindistan yatırım anlaşmasına vardı | Dış Haberler

        İsrail ile Hindistan yatırım anlaşmasına vardı

        İsrail ile Hindistan arasında ikili yatırım anlaşması imzalandı. İki ülkenin maliye bakanları Yeni Delhi'de bir araya geldi.

        Giriş: 08.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 08.09.2025 - 18:37
        İsrail ile Hindistan yatırım anlaşmasına vardı
        Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ve İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, ikili yatırım anlaşması imzaladı.

        Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sitharaman ve Smotrich'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini duyurdu.

        Açıklamada, tarafların yaptığı görüşmenin ardından ikili yatırım anlaşması imzaladıkları aktarıldı.

        Anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

