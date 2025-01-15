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        Haberler Dünya İsrail ile Hamas arasındaki olası ateşkesin detayları | Dış Haberler

        İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerine dair detaylar

        İsrail ile Hamas arasında süren ve nihayete ermek üzere olan ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 15.01.2025 - 00:34 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:34
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        İsrail ile Hamas arasındaki olası ateşkesin detayları
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        Gazze’deki İsrail ve Hamas savaşında bir ateşkese varılması, şimdiye kadar en yakın noktasında, Katar yetkililerine göre.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, Salı günü Doha’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 15 aydır süren çatışmayı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi. ABD ve Mısır’la birlikte Katar, aylardır bir anlaşma için arabuluculuk yapıyor.

        Gazze’deki İsrail ve Hamas savaşında bir ateşkese varılması, şimdiye kadar en yakın noktasında, Katar yetkililerine göre. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, Salı günü Doha’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 15 aydır süren çatışmayı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerin son aşamada olduğunu söyledi. ABD ve Mısır’la birlikte Katar, aylardır bir anlaşma için arabuluculuk yapıyor.

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        El-Ansari, Hamas ve İsrail’e bir taslak anlaşmanın iletildiğini ve iki taraf arasındaki temel anlaşmazlık konularının büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. “Doha’daki mevcut görüşmeler, kalan detayların tamamlanmasına odaklanıyor” diye ekledi. “Bugün, anlaşmaya ulaşmaya her zamankinden daha yakınız.” Sözcü, ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesinin, tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

        El-Ansari, Katar’ın müzakereler ve ortakları Mısır ile ABD aracılığıyla taraflar arasındaki birçok anlaşmazlığı en aza indirmeyi başardığını ifade etti. Ancak, resmi bir duyuru yapılana kadar beklentilerin yüksek tutulmaması gerektiği konusunda uyardı. “Gelişmiş bir aşamadayız, son bir noktadayız, ancak elbette bir duyuru yapılmadan önce hiçbir şey kesin değildir” dedi. “Bu nedenle, şu anda olan bitenler hakkında aşırı heyecanlanmamalıyız. Ancak kesinlikle umutluyuz.”

        Anlaşmanın Detayları

        İsrail medyasından sızdırılan bilgilere göre, ateşkes anlaşması üç aşamada uygulanacak:

        1. Birinci Aşama: Gazze’de tutulan 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak. Buna karşılık, İsrail her kadın asker için 50 Filistinli tutukluyu ve diğer siviller için ise 30 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

        2. İkinci Aşama: 16 gün sonra kalan esirlerin serbest bırakılmasına odaklanılacak. 3. Üçüncü Aşama: Gazze’de alternatif bir yönetim ve yeniden inşa çalışmaları gibi uzun vadeli düzenlemeleri ele alacak.

        Anlaşmaya göre, İsrail ilk aşamanın sonunda, Gazze ile Mısır sınırları arasındaki Philadelphia Koridorundan tamamen çekilecek.

        İnsani Kayıplar

        Gaza Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri bombardımanında şimdiye kadar 46.000’den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 110.000 kişi yaralandı. ABD, Katar ve Mısır, yalnızca savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından düzenlenen saldırıda rehin alınan 100’den fazla İsrailli esirin serbest bırakılması için de müzakereler yürütüyor. Ancak İsrail ordusu, rehinelerin en az üçte birinin ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.

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