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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ile Filistinliler arasında 'yoğun görüşme' iddiası

        İsrail ile Filistinliler arasında 'yoğun görüşme' iddiası

        İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğü iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 03:29 Güncelleme: 12.11.2023 - 03:29
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        İsrail ile Filistinliler arasında 'yoğun görüşme' iddiası
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        İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması için geçen saatlerde ABD ve Katar arabuluculuğunda yoğun görüşmeler yapıldı.

        Habere göre, görüşmelerde Hamas, söz konusu anlaşmanın, Gazze'ye yakıt girişi, ağır cezalara çarptırılan Filistinli güvenlik mahkumlarının serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi konularını içermesini istedi.

        "CİDDİ BİR ANLAŞMA ÜZERİNDE MÜZAKERE YÜRÜTÜLÜYOR"

        İsrail Kanal 13 Televizyonu ise yetkili kaynaklardan aktardığı haberinde, esir takasıyla ilgili ciddi bir anlaşma üzerinde müzakere yürütüldüğünü aktardı.

        Haberde, söz konusu anlaşma gerçekleşirse, Filistinli güvenlik mahkumlarına karşılık Hamas'ın elindeki İsrailli esrilerin serbest bırakılacağı, Gazze'ye yakıt girişine izin verileceği ve çatışmalara birkaç gün ara verileceği kaydedildi.

        Tel Aviv hükümeti daha önce, İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartıyla çatışmalara insani ara verilmesini kabul edebileceğini açıklamıştı.

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