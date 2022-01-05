İsrail iki ülkeyle daha normalleşme hazırlığında

İsrail'in Maldivler ve Komor Adaları ile diplomatik ilişki kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Güney Asya ülkesi Maldivler ile diplomatik ilişki kurma fırsatının, "Başbakan Naftali Bennett'ın eşi ve çocuklarının yakın zamanda orada bir tatil yapmasının ardından İsrail'de manşetlere çıktığı" belirtildi.
Haberde, "Tartışmalı tatilden bağımsız olarak İsrail, Hint Okyanusu'ndaki Müslüman adayla diplomatik ilişkiler kurmak için perde arkasında görüşmeler yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Tel Aviv yönetiminin son aylarda Güneydoğu Afrika ülkesi Komor Adaları ile de diplomatik ilişkiler tesis etmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.
Haberde, Komor Adaları'nın Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olduğuna dikkati çekilerek, 1994'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın ardından Tel Aviv ile Komor Adaları arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmesi için bazı görüşmelerin yapıldığı ancak İran'ın baskıları nedeniyle Komorların normalleşmeden vazgeçtiği ifade edildi.
MAVİ MARMARA
Komorlar 2013 yılında, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hareket eden Komor Adaları bandıralı Mavi Marmara gemisine müdahale ettiği için Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e dava açmıştı.
"İSRAİL İÇİN EN ÖNEMLİ İKİ ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN İLE ENDONEZYA"
Haberde ayrıca, İsrail için normalleşme sürecinin en önemli iki ülkesinin Suudi Arabistan ile Endonezya olduğuna vurgulandı. Ancak her iki ülkenin de İsrail ile ilişkilerde bir atılım için henüz yeterli bir olgunluğa ulaşmadığı, bunun biraz zaman alacağı kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yakın zamanda Jakarta'yı ziyaret ettiği ve Endonezyalılarla İsrail ile ilişkilerin tesis edilmesi olasılığını görüştüğü hatırlatıldı.
AA'nın haberine göre; İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.
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