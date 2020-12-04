Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

İsrail'i Boykot Hareketinden, "Bahreyn, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak oluyor" nitelendirmesi

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, Bahreyn'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etme kararını "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olma" olarak nitelendirdi.

04.12.2020 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'i Boykot Hareketinden,
AA

BDS Genel Koordinatörü Mahmud en-Nevacia, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin, "İsrail ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünler arasında ayrım yapmayacakları" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Nevacia, "Bu haber doğruysa, Arapların ve genel olarak da İslam ülkelerinin tutumundan açık bir sapma olduğunu göstermektedir. Ayrıca uluslararası hukuka göre Bahreyn yönetimini savaş suçlarının ortağı yapmaktadır." dedi.

Nevacia, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda inşa edilen yerleşim birimlerinin "savaş suçu" kabul edildiğini belirterek, Bahreyn'in attığı bu adımın, mevcut ABD yönetimi ile Binyamin Netanyahu hükümetine olan bağımlılık düzeyini ortaya koyduğunu kaydetti.

Nevacia, Bahreyn halkının sadece yerleşim birimlerinin değil, tüm İsrail ürünlerini boykot edeceğine güvendiğini sözlerin ekledi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani, dün Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünler için ayrı etiket kullanılmayacağını kaydetmiş ve "Onları (Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri) İsrail ürünleri olarak tanıyacağız. Açıkçası, hangi kısımda, hangi şehirde veya hangi bölgede üretildiği veya tedarik edildiği konusunda bir ayrım görmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şeytanın aklına gelmez! Karpuz kabuğuna yerleştirip...
Şeytanın aklına gelmez! Karpuz kabuğuna yerleştirip...
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüsü parçalıyor
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüsü parçalıyor
Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi
Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi
93 kilo verdi... Yeni imajıyla beğeni topladı
93 kilo verdi... Yeni imajıyla beğeni topladı
Pakistan Başbakanı Han'dan
Pakistan Başbakanı Han'dan "Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin önlenmesi" çağrısı
EL-HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi
EL-HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 230 bini aştı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 230 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X