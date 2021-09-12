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İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin gözaltı süresi 19 Eylül'e kadar uzatıldı

İsrail’deki Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli'nin gözaltı süresi 19 Eylül'e kadar uzatıldı.

12.09.2021 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin gözaltı süresi 19 Eylül'e kadar uzatıldı
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinliler hakkında karar
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AA

Nasıra kentindeki İsrail Sulh Mahkemesi, Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli'nin gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verdi.

Mahkeme, Filistinlilerin gözaltı sürelerini 19 Eylül'e kadar uzattı.

Gilboa’dan kaçan 4 Filistinli tutuklu, yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentindeki mahkemeye getirilmiş ve ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılmıştı.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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