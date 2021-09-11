İsrail hapishanesinden firar eden 2 kişi yakalandı

AA

İsrail Haaretz gazetesinin internet sayfasından verdiği habere göre, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile kimliği açıklanmayan bir diğer tutuklu daha İsrail güçlerince yakalandı.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında ise Zübeydi ile Muhammed el-Arıda'nın Tur Dağı yakınlarındaki Ummul Ganem bölgesinde bir kamyon park alanında saklanırken yakalandıkları ifade edildi.

Kanal 12 Televizyonu da polisin, iki firarinin, nerede saklandıklarına ilişkin istihbarat bilgisi aldığına işaret edildi.

Böylelikle, firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalanmış oldu.

İsrail polisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (Mount Precipice) çevresinde yakalandığı belirtilmişti.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) örgütün, silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugatları üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan roketlere karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait noktaları vurduğunu kaydetti.

Adraee, hedef alınan noktalar arasında makineli tüfeklerin ateşlenmesi için kullanılan bir yapı, bir eğitim tesisi, silah deposu ve tünel yapımında kullanılan çimentoların olduğu askeri bir binanın yer aldığını ifade etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimdeki Deyr el-Belah kenti ve güneydeki Han Yunus olmak üzere 3 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, dün akşam, Gazze'den atılan bir roketin imha edildiğini duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 6 Eylül'de, "Gece Kargaşası" adı altında düzenlenen gösterilerin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.

Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.