"İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın mahkumlar cinsel istismara uğruyor" iddiası

İsrail tarafından hapis cezasına çarptırılarak cezaevine atılan Filistinli kadın mahkumlar, cinsel istismar, kötü muamele ve işkenceyle geçen korku dolu günlerini AA muhabirine anlattı.
Cezaevinde 16 ay tutulan 41 yaşındaki Dena Karmi, İsrail istihbarat görevlilerinin sorgulamalar sırasında uyguladığı kötü muameleleri ve cinsel istismarları unutamadığını ve kendisinde bir travmaya dönüştüğünü belirtti.
Gözaltına alındığı ilk andan itibaren cinsel istismarın başladığını vurgulayan Karmi, görevlilerin zorla kendisini çırılçıplak soyarak üst araması yaptıklarını kaydetti.
Karmi, tutukluluğunun 8'inci gününde yaşadıklarını kaldıramayarak birkaç kez bilincini kaybettiğini ve hapishanedeki tutukluğunun bu şekilde devam ettiğini aktardı.
Kocası 2010'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli kadın, sorgu sırasında defalarca kendisinin gayrimeşru cinsel ilişkilerde bulunmakla suçlanarak aşağılandığını ifade etti.
30'lu yaşlarının başındaki bir başka Filistinli kadın mahkum ise, cezaevi nakil aracında iki saat boyunca İsrailli bir mahkumun cinsel tacizine maruz kaldığını, yardım çağrısına ise İsrail güvenlik güçlerinin hiçbir karşılık vermediğini söyledi.
Filistinli tutukluların haklarını aramak için kurulan sivil toplum kuruluşu "Addameer Mahkum Desteği ve İnsan Hakları Derneği" yöneticisi Sahar Francis ise başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm mahkumlara uygulanan cinsel tacizlerin organize bir baskılama politikasının parçası olduğuna dikkati çekti.
Francis, İsrail adalet sisteminin cinsel tacizle ilgili şikayetleri ciddiye almadığını dile getirdi.
Psikoterapist, sinir ve ruh hastalıkları uzmanı Tasneem Jubran da yerel kültürün cinselliği utanç olarak gördüğünün altını çizerek, çoğu Filistinli mahkumun "karalanmak" korkusuyla bu tür istismarlar hakkında konuşmaktan kaçındığını iddia etti.
Karmi, Temmuz 2018'de, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile bağlantılı bir etkinliğe katıldığı suçlamasıyla Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evinde gözaltına alınarak 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Filistinli yetkililere göre, 41'i kadın, 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 300 Filistinli, halen İsrail hapishanelerinde tutuluyor.
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