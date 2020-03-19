İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinli tutuklu koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 4'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

İsrail Cezaevleri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

- Filistin'de vaka sayısı 47'ye yükseldi

Öte yandan, Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Bu vakalarla Filistin'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 47'ye yükseldi.

,Qais Omar Darwesh Omar,Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout