Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail, Hamas tünellerine su pompaladı

        İsrail, Hamas tünellerine su pompaladı

        İsrail ordusu Gazze'deki bazı Hamas tünellerini deniz suyu basarak imha ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Hamas tünellerine su pompaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu savaş sırasında Hamas'ın Gazze'de açtığı tünellere büyük miktarlarda deniz suyu kanalize ederek Gazze Şeridi'ndeki yeraltı terörist altyapısını etkisiz hale getirdi" denildi.

        Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Habertürk Anasayfa