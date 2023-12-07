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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail: Hamas teslim olur ve esirlerimiz dönerse savaş bitebilir

        İsrail: Hamas teslim olur ve esirlerimiz dönerse savaş bitebilir

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:34
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        İsrail: Hamas teslim olur ve esirlerimiz dönerse savaş bitebilir
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        İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.

        Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.” dedi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

        İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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