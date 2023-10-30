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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Hamas'ın esir aldığı bir askeri kurtardığını duyurdu

        İsrail, Hamas'ın esir aldığı bir askeri kurtardığını duyurdu

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir aldığı kadın bir askeri, "kara operasyonuyla" kurtardığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:19
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        İsrail duyurdu! Esir asker kurtarıldı
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        İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtildi.

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        Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

        Hamas'tan veya İzzeddin el-Kassam Tugaylarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.

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