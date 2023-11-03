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        Haberler Dünya İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3. kez İsrail'de

        İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3. kez İsrail'de

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken üçüncü kez İsrail'e geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:43
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3. kez İsrail'de
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'e geldi.

        Blinken, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, daha sonra ülkenin savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi de planlanan Blinken, son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşecek.

        İSRAİL ZİYARETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

        Bakan Blinken, İsrail ve Ürdün de dahil bazı ülkeleri kapsayan ziyareti için başkent Washington'dan ayrılmadan önce, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

        Ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını belirten Blinken, "İsrail'in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

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        Blinken, İsrail'in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek "Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz." dedi.

        İsrail-Filistin çatışmasının diğer ülkelere yayılmasını önlemenin de önceliklerinden biri olduğunu belirten Antony Blinken, bir diğer önceliklerinin de esirlerin serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

        Bir gazetecinin, İsrail'e Gazze'deki eylemleri konusunda baskı yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkı ve zorunluluğu olduğunu tekrar etti.

        Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas'ı suçlayarak Hamas'ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını öne sürdü.

        Sivil ölümleri konusunda Blinken, "Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail'de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor." diye konuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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