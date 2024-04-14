İsrail: Hamas ateşkes taslağını reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın İsrailli rehinelerin iadesine yönelik son anlaşma teklifini reddettiğini belirtti.

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Hamas ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama geldi.

İsrail Başbakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecekti" denildi.

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İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes için sunulan taslağı reddettiğini belirterek, "Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. Önerinin reddedilmesi, Sinwar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini, İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlamaktadır. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecek ve 133 rehinenin Gazze'den derhal geri dönmesi için gereken tüm yolları kullanacaktır" dedi.