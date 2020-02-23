AA

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.

Habere göre, 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Güney Kore Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.