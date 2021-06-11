İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi

İsrail güçlerince, Nablus kentinin Beyta beldesinde vurularak öldürülen 15 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hamayil'in naaşı Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesinden alınarak Beyta beldesindeki evine getirildi. Hamayil'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail askerlerinin Nablus'un Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 27 kişi gerçek mermiyle 110 kişi yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamayil'in göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu belirtilmişti.