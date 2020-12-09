İsrail güçleri Golan Tepeleri’nde 10 Suriyeliyi yaraladı

AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada Suriyelilerin, Golan Tepeleri’nde, İsrail’in kurmayı planladığı rüzgar türbinleri projesine karşı gösteri düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, polisin müdahalesinde 10 kişinin yaralandığı, 8 kişinin de gözaltına alındığı ifade edilerek, 4 polisin de bölgede yaşanan arbedede de yaralandığı kaydedildi.

Suriye resmi ajansı SANA’da işgal altındaki Golan Tepeleri’nin Mas’ada beldesinde "işgal devletinin" rüzgar türbini kurmayı planladığı ve bölgedeki Suriyelilerin gösteri düzenlediği belirtildi.

Haberde, Suriyelilerin İsrail’in kararına karşı bugün beldelerinde greve gitme ve İsrail’in türbinleri kurmayı hedeflediği bölgedeki topraklarında toplanma kararı aldıkları aktarıldı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

- Golan Tepeleri ve işgal sorunu

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan Mecdel Şems, Mas'ada, Bukata, Ayn Kanya ve El-Gacar köylerinde sayıları yaklaşık 25 bine ulaşan Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ve 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri'nin eteklerindeki köylerde yaşayan Dürzi Araplar, ana vatanları olan Suriye'ye bağlanıp karşı yakada kalan akrabalarıyla birleşmek istiyor.

İsrail, Filistinliler tarafından "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.

Golan Tepeleri, Suriye'nin 14 ilinden biri olan Şam'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuneytra'da yer alıyor. Kuneytra, İsrail'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda tamamen yıktığı il merkezi ile Fik kentinden oluşuyor.

Suriye, 1973'te Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla, 1967'de işgal edilen Arap topraklarını geri almak için askeri harekat başlatmıştı. "Ekim Savaşı" olarak da bilinen girişim başarısız olmuştu.

İsrail ve Suriye, 1974'te Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.