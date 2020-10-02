İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin eylül ayında abluka altındaki Gazze'den işgal altındaki Filistin topraklarına geçmek isteyen 15 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Fervane, gözaltına alınanların çoğunun sorgulandıktan sonra Gazze'ye geri gönderildiğini aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.