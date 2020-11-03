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HaberlerDünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

03.11.2020 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı
AA

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in saha uzmanı Nasır Navaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makinalarıyla El-Halil'e bağlı Yatta beldesine baskın düzenlediğini ve Filistinli Debabise ailesine ait yapım aşamasındaki evi yıktığını belirtti.

Navaca, Debabise ailesinin 130 metrekarelik evi kışın oturmak üzere inşa etmeye çalıştığına dikkati çekerek, İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını kaydetti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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