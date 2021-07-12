İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

AA

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için Cenin kentinde iki ayrı mahalleye baskın düzenlediği belirtildi.

Daha sonra bölgeye gelen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin 6 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladığı, yaralılardan 3'ünün kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildiği, geri kalanların ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca kimlikleri açıklanmayan 3 Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "terör faaliyetlerinde" bulundukları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına almak için Cenin kentine girdikleri belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden ayrılacağı sırada bazı Filistinlilerin ateş açtığı öne sürüldü.

İsrail güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktığı ve İsraillilerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.