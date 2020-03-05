İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin, gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaretin Kovid-19 nedeniyle ertelendiği, kararın Sağlık Bakanlığıyla yapılan müzakere sonucu alındığı belirtildi.

Ziyaretin hangi tarihe ertelendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

DEVLET MEMURLARINA YURT DIŞINA SEYAHAT YASAĞI

Öte yandan Sivil Servis Komisyonu, Kovid-19 endişesiyle tüm devlet memurlarının iş seyahati için yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

Tel Aviv yönetimi Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 5 binden fazla kişinin katılacağı toplantı veya organizasyonların yapılmaması, İsrail'de uluslararası konferans düzenlenmemesi gibi bir dizi önlem almıştı.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Kovid-19 tespit edilmişti.