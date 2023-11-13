İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Filistin Yönetimine övgü

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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri ve üst düzey İsrailli yetkililerinin Tel Aviv’de katıldığı bir toplantıda bir konuşma yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre Halevi, toplantıda hazır bulunan aşırı sağcı koalisyon hükümetindeki milletvekilleri Zvi Sukkot ve Limor Son Har-Melech’in İsrail ordusunun Batı Şeria'daki tutumuna karşı yaptığı konuşmalara cevap verdi.

Aşırı sağcı vekil Sukkot, Filistinlilerin zeytin hasadı yapmasının çevredeki Yahudi yerleşim birimleri konusunda tehlike oluşturduğunu ve Filistinlilerin hasat yaparak yerleşimlere karşı olası saldırılar için istihbarat topladığı iddiasında bulunarak, İsrail ordusunun hasadı engellemesi gerektiğini savundu.

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Halevi, Filistinlilerin “tüm hasat sürecinin askeri gözetim altında gerçekleştirildiğini” belirterek, zeytinliklerde hasat yapmaya gelen Filistinlilerin Yahudi yerleşimleri için tehdit olmadığını söyledi.

Aşırı sağcı vekil Har-Melech’in, ordunun Batı Şeria'daki faaliyetlerine yönelik eleştirisini ise Halevi, İsrail ordusunun “Batı Şeria'yı sakin bir cephe olarak korumak” istediği ve "zaten yeterince kapsamlı olan savaşta yeni bir cephe oluşturmak istemediği” şeklinde cevapladı.

Halevi, “Filistin Yönetiminin, Hamas'ı destekleyen gösterileri ve onun İsrailli sivillere yönelik son saldırılarını önlemek için son haftalarda yoğun bir şekilde çalıştığını” söyledi.

Halevi'nin, ABD yönetiminin de Batı Şeria’da sükunet ve Filistin yönetimine zarar verilmemesini istediğini belirten açıklamasına, Har-Melech, "Kim olduğumuzu unuttuk ve çoğu zaman 'centiller (Yahudi olmayanlar) ne diyecek' diye düşünüyoruz." diye tepki verdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.