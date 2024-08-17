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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Gazze'yi gece vurdu: En az 11 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail Gazze'yi gece vurdu: En az 11 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 07:12
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        İsrail Gazze'yi gece vurdu: En az 11 Filistinli öldü
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        İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü.

        AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

        Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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