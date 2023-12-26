İsrail: Gazze'nin silahsızlandırılması ve geçici güvenli bölge kurulması gerekiyor

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Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze Şeridi sınırında "silah kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir teftiş mekanizmasının" oluşturulacağını belirtti.

Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde Gazze'ye paralel geçici bir güvenli bölge kurulması gerektiğini ifade eden Gendelman, Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nden Gazze'yi silahsızlandırmasını beklemenin hayalperestlik olacağını dile getirdi.

"Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'da İsrail'e karşı terörizmi desteklediğini ve Filistinli çocukları İsrail'i yok etme ideolojisiyle yetiştirdiklerini" iddia eden Gendelman, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonrası döneme ilişkin, "Öngörülebilir gelecekte İsrail'in Gazze Şeridi'nde güvenlik sorumluluğunu elinde tutacağını, Filistin toplumunun teröristleri değil terörle mücadeleyi desteklemesini istediklerini, bunun için de cesur ve ahlaklı bir Filistin liderliğinin oluşması gerektiği" görüşünü paylaştı.