Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail: Gazze'nin silahsızlandırılması ve geçici güvenli bölge kurulması gerekiyor

        İsrail: Gazze'nin silahsızlandırılması ve geçici güvenli bölge kurulması gerekiyor

        İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, "Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde paralel geçici bir güvenli bölge kurulması" gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Gazze silahsızlandırılmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze Şeridi sınırında "silah kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir teftiş mekanizmasının" oluşturulacağını belirtti.

        Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde Gazze'ye paralel geçici bir güvenli bölge kurulması gerektiğini ifade eden Gendelman, Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nden Gazze'yi silahsızlandırmasını beklemenin hayalperestlik olacağını dile getirdi.

        "Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'da İsrail'e karşı terörizmi desteklediğini ve Filistinli çocukları İsrail'i yok etme ideolojisiyle yetiştirdiklerini" iddia eden Gendelman, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonrası döneme ilişkin, "Öngörülebilir gelecekte İsrail'in Gazze Şeridi'nde güvenlik sorumluluğunu elinde tutacağını, Filistin toplumunun teröristleri değil terörle mücadeleyi desteklemesini istediklerini, bunun için de cesur ve ahlaklı bir Filistin liderliğinin oluşması gerektiği" görüşünü paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa