Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye saldırdı: 16 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye saldırdı: 16 kişi öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu El-Yemen es-Said Hastanesi bölgesine düzenlediği bombardımanda 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nablus'ta da İsrail askerlerinin açtığı ateşte 4 Filistinli öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Gazze'de hastane vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Ebu Safiye, İsrail bombardımanında sivillerin yanarak can verdiğini aktardı.

        Saldırıya ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastane bölgesi yakınlarındaki çadırların da vurulduğu, aralarında çocukların da olduğu birçok Filistinlinin yanarak öldüğü görüldü.

        NABLUS'TA SALDIRI

        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Arap kılığına girmiş İsrail askerleri, Nablus kentinde genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açtı.

        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Eş-Şarki Çarşısı'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını hastaneye naklettiği belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Habertürk Anasayfa