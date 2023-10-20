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        Haberler Dünya İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesinin "derhal boşaltılmasını" istedi

        İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesinin "derhal boşaltılmasını" istedi

        Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:20 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:20
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        İsrail'den 'hastane boşaltılsın' tehdidi
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        İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

        Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

        Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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        #Kudüs Hastanesi
        #haberler
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