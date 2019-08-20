Yedioth Ahronoth Gazetesinin ismini açıklamayan bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, geçen yıldan bu yana Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere göç etmesini teşvik ettiği belirtildi.

Söz konusu çalışmanın bir yıl önce İsrail kabinesinde gündeme geldiğini aktaran yetkili, bu bağlamda İsrail'in güneyindeki Necef'de (Negev) Gazze'den göç etmek isteyenler için bir havaalanı inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.

İsrail'in, Orta Doğu'daki pek çok ülkenin kapısını çalarak bu göçmenleri kabul etmelerini istediği ancak şu ana kadar bu ülkelerden bir cevap alamadığı ifade edildi.

AA'nın gazeteye dayandırdığı habere göre; sadece 2018 yılında 35 bin Filistinli Gazze'den göç etti.