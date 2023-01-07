Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İsrail gazetesi: İsrail, Filistinlilere karşı silahlı İHA’lar kullandı

İsrail ordusunun son iki yılda Filistinlilere karşı gaz ve el bombaları taşıyan ve bazılarına da patlayıcılar yerleştirilmiş insansız hava araçları kullandığı belirtildi

Giriş: 07.01.2023 - 05:34 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail gazetesi: İsrail, Filistinlilere karşı silahlı İHA’lar kullandı
"İsrail, Filistinlilere karşı silahlı İHA’lar kullandı"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesine göre, adını vermeyen üst düzey bir İsrailli subay, ordunun bu insansız hava araçlarını, belirli hedeflere yönelik, bir kısmı el bombası, gaz bombası ve roket atacak ve makineli tüfekle ateş edecek şekilde tasarladığını söyledi.

İHA’ların çok sayıda el bombası atabildiğini belirten subay, silahlı insansız hava araçlarının evlerin içindeki odalarda olsalar dahi İsrail tarafından arananları ya da Filistinli silahlı grupları hedef alabildiğini kaydetti,

Haberde, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının İsrail Kara Kuvvetleri tarafından kullanıldığı ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı zorlu ve gizli görevler yerine getirdiği vurgulandı.

Eylül 2022'de İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Batı Şeria'da suikast düzenlemek için silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
Muğla merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu
Muğla merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.