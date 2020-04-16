İsrail, Filistinli mahkumları "maske yerine çoraplarıyla" korunmaya zorluyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Filistin Diasporası Halk Konferansı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların durumu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) bünyesindeki Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi'yle (UHAM) ortaklaşa düzenlenen seminerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında ele alındı.
İnternet üzerinden telekonferans yoluyla düzenlenen seminere bazı araştırmacı ve uluslararası hukuk uzmanları katıldı.
Seminerde konuşan Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri Hişam Ebu Mahfuz, "Yalnız değilsiniz, hepimiz sizinleyiz" sloganıyla düzenlenen seminerin hedefinin, Filistinli tutukluların durumu ve İsrail'in onlara yönelik ihlallerine ışık tutmak olduğunu söyledi.
Ebu Mahfuz, Avrupa Birliği (AB),Latin Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Rusya ve Güney Afrika'nın parlamentolarına Filistinli tutukluların yaşadıkları zor şartlar ve İsrail hapishaneleri yönetiminin onlara yönelik her gün işlediği ihlalleri ayrıntılarıyla anlatan mektup gönderdiklerini belirtti.
Filistin davasına hizmet için sürekli çaba harcaması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür eden Ebu Mahfuz, FSM ve UHAM'a da takdirlerini sundu.
- İsrail mahkumlar arasında ayrımcılık yapıyor
FSM Hukuk Fakültesi Dekanı ve UHAM Müdürü Prof. Dr. Naim Demirel de İsrail'in Kovid-19 gibi salgının yayıldığı bir dönemde kendi vatandaşlarından hapis cezasına çarptırılan mahkumlardan bazılarını serbest bırakıp Filistinli tutukluları bu durumun dışında tutmasının insani kriterlere ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu söyledi.
UHAM Müdürü Demirel, İsrail yönetimini, tutuklularla olan ilişkilerinde derhal uluslararası insani hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.
Uluslararası hukuk uzmanı Dr. Enis Kasım da "uluslararası hukukta Filistinli mahkumların sağlık haklarına" ilişkin sunum yaptı.
Roma Anlaşması'nın 7. maddesine göre bir grup insana siyasi veya hukuk tarafından kabul edilemeyecek nedenlerle baskı yapılmasının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğuna işaret eden Kasım, "İsrailliler insanlığa karşı suç işlemektedir." dedi.
- 900 tutuklu sağlık sorunu yaşıyor
Avrupa'daki Filistinli Doktorlar Derneği üyesi Dr. Tarık Tahbub da İsrail'in, Filistinli mahkumların eldiven ve maske takmasına izin vermediğini, tutuklulara bunun yerine çoraplarını maske olarak kullanabileceklerinin söylendiğini aktardı.
Tahbub, İsrail hapishanelerinde kanser, şeker ve tansiyon hastalıkları gibi çeşitli sağlık problemleri yaşayan 900 Filistinli tutuklu bulunduğunu belirterek, söz konusu tutuklulara Kovid-19 bulaşmasının tehlikelerine karşı uyardı.
Filistin İnsan Hakları Kurumu (ŞAHİD) Genel Müdürü Mahmud Hanefi ise "Filistin'in İsrail ve uluslararası kurumlarla imzaladığı anlaşmalar ve bunların sağlık konusunda kullanılma olasılığına" ilişkin yaptığı sunumda, Filistin yönetiminin yaptığı uluslararası anlaşmaların tutukluların haklarını desteklemek için kullanılabileceğini ifade etti.
Hanefi, "Bu salgın nedeniyle Filistinli tutukluların haklarını savunmada bu anlaşmalardan faydalanmalıyız." diye konuştu.
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