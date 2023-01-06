DHA

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Khiari sunumunda 2017 yılından bu yana bir İsrailli Bakanın, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Yahudilerce Tapınak Tepesi, Müslümanlarca Harem-i Şerif olarak bilinen ve Ürdün tarafından yönetilen bölgeyi ziyaret etmesinin gerginliği tırmandırdığına dikkat çekti. Khalid Khiari ziyaretle ilgili “Geçmişte birçok kez gördüğümüz gibi, Kudüs'ün Kutsal Mekânlarındaki durum son derece kırılgan ve oradaki herhangi bir olay veya gerilim İşgal Altındaki Filistin Bölgesi'ne, İsrail'e ve bölgenin başka yerlerine yayılabilir ve şiddete neden olabilir” dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari sözlerine şöyle devam etti;

“Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, Genel Sekreter'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın özel rolü doğrultusunda tüm taraflara Kutsal Mekanlar ve çevresinde gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınma ve statükoyu koruma çağrısını yineliyorum.”

FİLİSTİN: BAKAN AŞIRILIK YANLISI GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR

Filistin’in BM Temsilcisi Riyad Mansour, İsrailli Bakanın kutsal yerleri ziyaret etmek için gitmediğini vurgulayarak bölgedeki tarihi statükoyu sona erdirmek için ‘hayatı boyunca peşinde koştuğu aynı aşırılık yanlısı gündemi takip ettiğini’ belirtti. Mansour “İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları üzerinde hiçbir iddiası ve egemenlik hakkı yoktur ve bu nedenle Harem-i Şerif üzerinde de haklı bir iddiası yoktur” dedi.

İSRAİL: ÖNEMLİ BİR KURUM ÖNEMSİZ BİR KONUYU GÖRÜŞÜYOR

İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Konsey'in Bakanın Tapınak Tepesi’ne yaptığı ‘sessiz, düzenli ve olaysız ziyaret’ üzerine acil bir toplantı düzenlediğini öğrenmekten ‘aşırı memnun olduğunu’ söyledi. Erdan “Anladım ki, eğer bu önemli kurum böylesine önemsiz bir konuyu görüşmek için toplanıyorsa, o zaman dünya barışını bir gecede sağlamışız demektir. Ne de olsa, bu Konsey başka neden böyle önemsiz bir olaya zaman ayırsın ki?” ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.