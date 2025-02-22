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        Haberler Dünya İsrail esirlerin teslimini geciktiriyor | Dış Haberler

        İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılma sürecini geciktiriyor

        Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması uyarınca bugün serbest bırakılması beklenen 602 Filistinli İsrail tarafından teslim edilmedi. İsrail basını, Filistinli esirlerin tesliminin, bu akşam düzenlenecek güvenlik toplantısının bitimine kadar geciktirileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:17
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        İsrail esirlerin teslimini geciktiriyor
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        İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun bu akşam İsrailli yetkililerle gerçekleştireceği "güvenlik toplantısının" sonuna kadar Filistinli esirleri serbest bırakmayacağı ifade edildi.

        İsrailli kaynaklar, Netanyahu'nun bu akşam yapacağı "güvenlik toplantısında" ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımları ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumunu ele alacağını aktardı.

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        Filistinli esirlerin, toplantıdan çıkacak karara göre serbest bırakılacağı öne sürüldü.

        Hamas, İsrail'in ihlallerde bulunduğunu duyurmuştu

        Hamas, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlallerde bulunduğunu duyurmuştu.

        Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve anlaşmaya ilişkin ihlallerde bulunduğunu ifade etmişti.

        Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esir bugün serbest bırakılmıştı

        Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esirler İsrail'e geçmişti.

        Hamas'ın bugün serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

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