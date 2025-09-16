Habertürk
        İsrail'e iki seçenek sunuldu

        Giriş: 16.09.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:07
        Türkiye, oylama sisteminden duyduğu rahatsızlık ve toplumun değer yargılarına uygun olmayan şarkıların seslendirilmesi nedeniyle 2013'ten beri Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.

        İsrail katılırsa onlar katılmayacak
        Her yıl çeşitli tartışmalara sahne olan Eurovision Şarkı Yarışması, son iki yıldır İsrail'e yönelik tepkilerle gündemde bulunuyor. Bu tepkiler, bu yıl daha da arttı. Gazze'ye yönelik soykırım nedeniyle birçok ülke, İsrail'in yarışmaya kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

        İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda, Belçika ve Hollanda, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği’ne tepkilerini; "İsrail varsa biz yokuz" şeklinde dile getirdi.

        2026'da 70'inci kez Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın yönetimi, aldığı tepkiler üzerine İsrail'e iki seçenek sundu. Biri; "Yarışmadan kendi rızanla çekil"... Diğeri ise "Yarışmaya bayraksız katıl"...

        İsrail bu konuda henüz bir cevap vermedi. Ancak görünen o ki katılmaları hâlinde, yarışma 70 yıllık tarihinin en büyük protestosuyla karşı karşıya kalacak.

