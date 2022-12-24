Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İsrail'e 2022 yılında son 23 senenin en yüksek Yahudi göçü gerçekleşti

İsrail'e sene başından 1 Aralık'a kadar 95 ülkeden 70 bin Yahudi'nin göç ettiği (Aliya), bu rakamın son 23 yılın en yükseği olduğu belirtildi.

Giriş: 24.12.2022 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'e 2022 yılında son 23 senenin en yüksek Yahudi göçü gerçekleşti
AA

Yahudi diasporasının çıkarları için çalışan Yahudi Ajansından yapılan açıklamada, 2022 yılında İsrail'e göç eden Yahudi sayısının bir önceki yılın 2,5 katına yaklaştığı kaydedildi.

İsrail'e Yahudi göçünün 95 farklı ülkeden olduğu ifade edilen açıklamada, en fazla göçün 37 bin 363 kişi ile Rusya'dan gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'e en fazla Yahudi göçü veren ikinci ülkenin 14 bin 680 kişiyle Ukrayna olduğu, ABD, Fransa, Beyaz Rusya, Etiyopya, Arjantin, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'nın sırasıyla en çok Yahudi göçü veren diğer ülkeler olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e göç eden Yahudilerin yüzde 27'sinin 18-35, yüzde 24'ünün 0-17, yüzde 22'sinin 36-50, yüzde 14'ünün 51-64 yaş aralığında, yüzde 13'ünün de 65 yaş üstü olduğu bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'İN ALİYA POLİTİKASI

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.​​​​​​​

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukraynalı Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

İsrail hükümetinin "Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı" ile Yahudi Ajansı, savaş nedeniyle Ukraynalı Yahudilerin ülkeyi daha hızlı terk etmeleri için "Aliya" uygulamalarına hız vermişti.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Netanyahu kabineyi hazırladı
Netanyahu kabineyi hazırladı
Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
BAE ile İsrail, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı
BAE ile İsrail, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı
BAE ve İsrail liderlerinden kritik görüşme
BAE ve İsrail liderlerinden kritik görüşme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.