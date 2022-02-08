İsrail Dubai'ye doğrudan uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurabilir
İsrail, güvenlik konusundaki düzenlemelerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle İsrail havayolu şirketlerinin Dubai'ye iki yıl önceki normalleşme sonrası başlayan uçuşlarını birkaç gün içinde durdurabileceğini bildirdi.
İsrail yetkilileri Pazar günü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai'ye İsrail havayolu şirketleri tarafından yapılan doğrudan uçuşları, güvenlikle ilgili konularda anlaşma sağlanamadığı için durdurabileceklerini ama uçuşların başkent Abu Dabi aktarmalı yapılabileceğini söylediler.
Bir İsrail yetkilisi, şu anda Dubai Uluslararası Havalimanı'na doğrudan uçuş yapan üç İsrail havayolu şirketi El Al, Israir ve Arkia'nın güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşma sağlanması için verilen sürenin Salı günü dolacağını, o zamana kadar bir uzlaşma sağlanamazsa uçuşların durdurulabileceğini söyledi.
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan uçuşlar, 2020 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasından sonra başlamıştı. O günden bu yana yüz binlerce İsrailli, Körfez ülkesini ziyaret etti.
'Sorun diplomatik değil'
İsrail havayolları ülkenin iç güvenlik ve istihbarat servisi Şin Bet'in yetki alanında.
Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada “Geçtiğimiz bir aç ay içerisinde Dubai ile İsrail hava güvenlik sistemlerinden sorumlu kurumlar arasında güvenlik konusunda anlaşmazlıklar çıktı" denildi.
Anlaşmazlıkların tam olarak ne olduğu açıklanmadı ama bunun diplomatik bir sorun olmadığı özellikle vurgulandı:
“Anlaşmazlıkların bölgesel diplomatik ilişkilerle ilgili olmadığını, sadece Dubai Havaalanı'nda uygulanan güvenlik ölçütlerinden kaynaklandığını vurgulamak isteriz."
Şin Bet açıklamasında ayrıca "Bu hatta çalışan İsrail havayollarının uçuşlarının durdurulması söz konusu olursa, uçuşların Abu Dabi üzerinden yapılması ihtimali inceleniyor" diye de belirtiyor.
İsrail medyasında alıntılanan İsrail yetkilileri, Başbakanlık, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ve Şin Bet'in halen soruna çözüm getirebilmek için BAE yetkilileri ile görüşmeleri sürdürdüklerini söylüyorlar.
Adı verilmeyen bir Dışişleri Bakanlığı kaynağı, anlaşmazlıkların yalnızca "teknik" konularda olduğunu söyleyerek bir iki gün içinde halledilebileceğini kaydetti.
Dubai yetkilileri ise bu konuda Reuters ajansının sorularına henüz yanıt vermedi.
İsrail havayolu şirketleri Duba'ye doğrudan uçuşları durdurursa bu, Tel Aviv'e direkt uçuşları olan BAE havayolu şirketi flydubai'nin işine yarayabilir.
Ama İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail makamları, BAE havayolunun Tel Aviv seferlerini de haksız rekabeti engellemek amacıyla durdurabilir.
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İsrail Dubai'ye doğrudan uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurabilir/israil-dubai-ye-dogrudan-ucuslari-guvenlik-gerekcesiyle-durdurabilir-3337504
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