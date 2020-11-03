İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

AA

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri çok sayıda İsrail polisiyle Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinde Emced İdris'e ait evi ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

Her geçen gün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişleten İsrail, Doğu Kudüs'te bir ailenin daha yuva hayalini elinden aldı.

İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerince yıkılan evinin inşaatının yeni bittiğini ve bir hafta sonra taşınma planı yaptıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin bir hafta önce evin duvarına binanın "belediye kararlarını" ihlal ettiğini gösteren uyarı yazısı astığını dile getiren İdris, şöyle devam etti:

"Evin duvarına asılan belgede belediyeye gitmem gerektiği yazılıydı. Bunun üzerinede belediyeye gittim ancak koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sebebiyle kapalıydı. Bugün belediye ekiplerinin yıkım için gelmesine şaşırdık. Sabah erken saatlerde gelerek yıkım emri olmadan evi yıkıma başladılar. 50-60 bin yeni İsrail şekelini (124 bin - 149 bin lira) bulan yıkım masraflarını ödememek için, evimi kendim yıkmak için zaman istedim ama bunu reddettiler ve yıkıma başladılar." ifadelerini kullandı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.