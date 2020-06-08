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HaberlerDünya

İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ilhakın İsrail-Almanya ilişkilerine zarar vereceğini düşünüyor

İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakının" İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi.

08.06.2020 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ilhakın İsrail-Almanya ilişkilerine zarar vereceğini düşünüyor
AA

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, isimleri açıklanmayan İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tel Aviv yönetiminin "ilhak" planını hayata geçirmesi durumunda İsrail ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkililer, "ilhakın" Tel Aviv ile Berlin arasındaki ilişkilere zarar vereceği konusunda hemfikir olurken, "ilhak" nedeniyle Almanya'nın İsrail'e yaptırım uygulamayacağını düşündüklerini belirtti.

Yerel basın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Tel Aviv yönetimini, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhak" planı hakkında uyarmak için çarşamba günü İsrail'e geleceğini yazmıştı.

Ziyarette Maas'ın ülkesinin İsrail ile ittifakını devam ettirmek istediği ancak tek taraflı "ilhakın" Berlin yönetimini İsrail ile olan ilişkileriyle uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği'nin değerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacağı mesajını ileteceği aktarılmıştı.

- İsrail’in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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